Joves per les Illes mostra el seu rebuig a la segregació lingüística

Joves per les Illes ha mostrat aquest dissabte el seu rebuig a la segregació per raó de llengua acordada divendres per PP i VOX. L'entitat s'ha mostrat a favor de l'escola en català.

Així, Joves per les Illes ha publicat una imatge a les xarxes socials en la qual es mostra favorable de la 'immersió lingüística' en català i rebutja la mesura plantejada pel Govern de Marga Prohens. A la imatge l'acompanya el següent missatge: «Ni permetrem que se segregui per motius d'idioma, ni que la nostra llengua retrocedeixi. Noltros, amb la immersió lingüística».

Moviment Alcudienc

D'altra banda, el Moviment Alcudienc també ha fet una piulada a les xarxes socials en la qual han assegurat que no permetran cap atac a la llengua pròpia. «Davant la promesa de dues línies lingüístiques existeixen, de facto, dues conseqüències directes: o segregar o minoritzar, encara més, l'ús del català a les aules. El Govern és responsable dels nous atacs a la nostra llengua. No ho permetrem!», ha dit el moviment.