'Pedagogies feministes', una formació per a docents

Els propers dies 11 i 12 de novembre es farà una formació amb el títol de 'Pedagogies feministes', dirigida a mestres d'infantil i primària, al casal del Mercat Social de Son Sardina.

Es tracta d'una formació de 12 hores homologada per la Conselleria d’Educació per a mestres d’infantil i primària. Un espai formatiu que te la finalitat de dotar de recursos teòrics i pràctics per a incorporar la perspectiva feminista a la pràctica pedagògica.

Objectius

Prendre consciència sobre com afecta el gènere als espais educatius.

Conceptualitzar la coeducació a través de les pedagogies feministes.

Ampliar la mirada de la coeducació.

Contingut

Línies base del pensament feminista aplicat a l’educació.

Les pedagogies feministes: pensament crític, perspectiva de les cures i memòria i imaginaris feministes.

L’educació com eina de transformació social.

Interseccionalitat.

Metodologia

Serà un espai de treball reflexiu i de pensament crític, complementant espais teòrics, de diàleg i treball cooperatiu, tot potenciant l’aprenentatge significatiu i els canvis de mirada profunda.