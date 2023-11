Quatre de cada deu adults de les Balears va patir assetjament durant la seva etapa escolar

Quatre de cada deu dels adults de les Balears assegura haver patit assetjament durant la seva etapa escolar, segons un estudi elaborat per Totto i Educar és Tot.

El quart 'Estudi sobre la percepció del bullying en la societat espanyola', recull també que el 37,5% dels adults de Balears que varen patir assetjament escolar en la infància afirmen que els ha marcat per a tota la vida, i el 12,5% expressa que va pensar en aquell moment en el suïcidi.

A més, l'estudi indica que el 25% dels adults que varen patir assetjament li va fer ser més introvertit, al 13% li va generar ansietat i a l'1% li va provocar depressió. D'altra banda, un altre 13% afirma que sofrir assetjament escolar el va fer més fort.

Quant als nins i joves d'entre cinc i 18 anys de l'arxipèlag, un 7% diu patir assetjament. Un percentatge més baix comparat amb la mitjana estatal, que arriba al 23%.

D'altra banda, l'informe revela que el 100% dels estudiants que pateix bullying a les Balears no se sent recolzat per la institució educativa.