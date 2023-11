Activistes mallorquins dissenyen una camiseta solidària en suport a Palestina

L'Elèctrica, ateneu popular de Palma, i Caterva, coordinadora anticapitalista de Manacor, en col·laboració amb altres col·lectius mallorquins, han posat en marxa una prevenda de camisetes solidàries per a ajudar el poble palestí. «Com sabeu, ara mateix la situació és molt crítica i les organitzacions no hi poden accedir. Tota l'ajuda monetària s'està canalitzant per mitjà d'UNRWA, que és l'entitat amb més possibilitats de fer-la arribar. A hores d'ara, serveixen per abastir la població de Gaza d'aigua, menjar i combustible», han explicat.

Les camisetes es poden comanar fins el 30 de novembre mitjançant aquest enllaç.

Un poema de Rafeef Ziadah

Les camisetes són de cotó ecològic i compten amb el segell 'The Fair Wear', que garanteix unes condicions laborals dignes per a les persones que les han produïdes. Per al disseny, han pres com a base el següent text de la poetessa palestina Rafeef Ziadah: «Quan camineu sobre les runes de les nostres llars, passeu de puntetes sobre la nostra pena, perquè aviat tornarem».

El preu de la camiseta són 15€ i tots els guanys es destinaran als fons d'emergència de Gaza (uns 9€ de cada camiseta).