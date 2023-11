El Col·legi d'Advocats de les Balears convoca eleccions per renovar part de la seva Junta de Govern

El Col·legi d'Advocats de les Balears (Icaib) ha convocat eleccions per a renovar part de la seva Junta de Govern, en les quals es podrà votar telemàticament per primera vegada.

El Col·legi ha explicat que més de 4.000 col·legiats estan cridats a les urnes per elegir al nou vicedegà, tresorer, secretari i diputats 2n, 4t, 9è i 10è de la corporació.

Cal destacar que el sistema és de llistes obertes, de manera que els electors podran votar a una mateixa candidatura completa o bé triar, persona a persona, entre els elegibles de les diferents candidatures que concorrin als comicis.

Els que optin per la modalitat presencial podran acudir a les urnes el dia 21 de desembre, entre la 10.00 i les 18.00 hores, en la seu col·legial de La Rambla de Palma, mentre que els qui triïn l'opció a distància per via telemàtica podran emetre el seu vot, de forma anticipada des de les 10.00 hores del 18 de desembre fins a les 20.00 hores del 20 de desembre.

La plataforma de vot garanteix la dissociació de l'elector i del vot, que no podran associar-se de cap manera en cap moment, i manté tant la identitat del votant, com la confidencialitat del vot emès i la integritat dels resultats, ha indicat el Col·legi.

En les eleccions podran participar com a electors totes aquelles persones que s'hagin incorporat a l'Icaib amb més de tres mesos d'antelació a la data de la convocatòria, així com els advocats de la UE inscrits en la corporació amb idèntica antelació.