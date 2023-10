Apesteguia (MÉS): «El retorn de Valtònyc és motiu d'alegria i el seu cas no es pot tornar a repetir»

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha celebrat aquest dissabte el retorn de Valtònyc a Mallorca, considerant-ho un motiu d'alegria, però lamentant que sigui «conjuntural» perquè «el sistema repressiu espanyol continua vigent» i, en aquest sentit, ha manifestat que la seva formació, que per primera vegada té representació en el Congrés dels Diputats, «treballarà per a l'eliminació» de les condemnes a la llibertat d'expressió.

Apesteguia ha insistit en el fet que «un jove mallorquí, que està a l'exili per cantar unes cançons, torni a casa, sempre és motiu d'alegria». Si bé, ha considerat, «no es pot deixar de fer la reflexió que, simplement, pugui tornar a casa, després de sis anys en l'exili, per la prescripció de la pena».

Això últim, segons el també portaveu del partit ecosobiranista en el Parlament, «demostra la baixa qualitat democràtica de l'Estat espanyol» i, ha afegit, «no podem deixar de denunciar-ho, sobretot, perquè no es pot permetre que en el futur hi hagi més Valtònycs».

Preguntat per si era coneixedor del retorn a Mallorca del raper mallorquí, Apesteguia ha dit que ell «no ho sabia» però que, en veure la notícia, li ha enviat un missatge «d'alegria» del qual encara no ha rebut resposta. Alguna cosa que, ha vist lògic, perquè «aquest i els pròxims dies seran de retrobament amb família i amics».

En qualsevol cas, com a partit, Apesteguia i MÉS s'han posat a la seva disposició «per a tot allò que necessiti» i, ha continuat, «sobretot, per a treballar perquè mai més torni a ocórrer el que ha passat».

«Josep ha estat una demostració de tot el passat aquests anys amb el sistema repressiu espanyol, que es va intensificar en els últims anys, amb les modificacions legislatives impulsades pel Govern del PP i que han mantingut els governs posteriors, de PSOE i PSOE i Podemos», ha assenyalat.

Enfront d'això, ha precisat, els partits polítics «tenen l'encàrrec d'eliminar tot aquest sistema repressiu que ara mateix continua vigent». I, en això, «treballa el diputat de Sumar MÉS en el Congrés, Vicenç Vidal». «Tenim la confiança que ho aconseguirem», ha sentenciat.

Per part seva, el secretari general de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha manifestat la seva «benvinguda a Mallorca» a Valtònyc, a qui ha instat a «seguir en la lluita», en un missatge publicat en la xarxa social X.