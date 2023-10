Funcionaris Docents Units convoquen una protesta contra el concurs de trasllats de docents

Un grup de funcionaris i opositors, Funcionaris Docents Units, han convocat aquest dissabte a les 11.30 hores, en la plaça d'Espanya de Palma, una protesta contra el concurs de trasllats de docents a les Balears, en considerar que constitueix un «greuge comparatiu» que els interins estabilitzats que no han passat una oposició tenguin prioritat a l'hora de triar plaça, per davant de persones que han «opositat i demostrat els seus coneixements pedagògics».

Es tracta d'una agrupació que engloba a més de 300 docents que han «dedicat molt de temps i esforç a preparar unes oposicions». Amb la mobilització sol·liciten que en el pròxim Concurs General de Trasllats 23-24 a les Balears s'adjudiquin les places seguint «un criteri més just».

Detalladament, plantegen que en un primer torn vagin funcionaris de carrera d'abans de 2023; i en segon torn, altres funcionaris, començant per funcionaris en pràctiques aprovats en 2023, seguits dels aprovats sense plaça consolidats per mèrits i després la resta de consolidats per mèrits.

Un portaveu del grup ha explicat a Europa Press que una conseqüència del procés d'estabilització ha estat que milers de persones han estat convertides en funcionaris de carrera des de l'1 de setembre sense haver passat per un procés que valori els seus coneixements, i d'aquesta manera han accedit a determinades especialitats docents sense titulació afí. «El CIFP Nauticopesquera és l'exemple més sagnant», ha indicat.

A més, ha incidit en què hi ha casos de funcionaris amb oposicions aprovades que es queden sense poder accedir a una plaça a la seva illa perquè els interins estabilitzats els han passat per davant, i es veuen obligats a mudar-se i cercant allotjament mentre la seva família es queda a la seva illa d'origen, «amb la pèrdua de poder adquisitiu que comporta».

En aquesta línia, Funcionaris Docents Units ha expressat la seva «decepció» amb les forces sindicals, que «han optat per no proposar cap alternativa» ja que l'esborrany de la convocatòria del concurs de trasllats no modifica el barem.

El grup subratlla que ja han esgotat «totes les vies de comunicació institucional» i per això han decidit mobilitzar-se.