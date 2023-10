La UOB s’oposa a l’establiment de qualsevol classe de censura sobre els continguts educatius

La UOB Ensenyament exigeix explicacions a la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre la darrera amenaça que ha impactat, de nou, l’escola pública en aquest començament de legislatura a les Illes Balears i que no és altra que voler imposar el pin parental als centres docents. Malgrat les recents afirmacions del conseller d’Educació, Antoni Vera, en defensa del pin parental (hi va fer referència com una qüestió de «pura lògica»), la UOB s’oposa a l’establiment de qualsevol classe de censura per part de les famílies sobre els continguts educatius.

«Fa mesos que vam saber que l’acord PP-VOX a les Balears implicaria fer una sèrie de concessions a l’extrema dreta que consideram del tot inacceptables, perquè atempten contra la diversitat i el respecte, base del sistema educatiu, i contra el dret de l’alumnat a rebre una educació lliure del discurs d’odi de VOX. El pin parental és precisament això, un instrument de control en les seves mans: veta continguts com la igualtat, l’educació sexual o la violència masclista aprovats en Consell Escolar, avaluables i que formen part del currículum», han remarcat.

«On queden els principis pedagògics que fan esment al currículum de l’Educació Secundària Obligatòria del Decret 32/2022 del 1r d’agost?», es demana el sindicat. La UOB recorda que aquests principis «fan referència al foment de l'esperit crític i científic, l'educació emocional i en valors i la igualtat de gènere, entre d’altres».

La UOB Ensenyament vol saber si la presidenta «no creu en una educació vàlida per a tothom, que no coarti l’accés dels infants i adolescents a la informació». Així mateix, «ens sorprèn que el PP demani el contrari del que va incorporar a la LOMCE, la seva darrera llei educativa. Els polítics haurien de ser coherents amb les seves aportacions i no canviar segons bufin o no vents feixistes en qüestions tan delicades».

A més, assenyalen que la comunitat educativa ha de ser conscient que «la presidenta posa en dubte la professionalitat del col·lectiu docent i que vol crear una societat de pensament únic i discriminatori a través de l’adoctrinament i la censura».

El conseller defensa el pin parental basant-se en l’article 27 de la Constitució espanyola: «Si vol qüestionar el que estableix la Constitució ho està aconseguint: li recordam que l’Estat espanyol és laic i no combrega amb els valors de l’ortodòxia catòlica que tant agraden als ultradretans. Cal afegir que una norma legal o reglamentària d’aquesta dispensa familiar feta per una comunitat autònoma podria ser contrària a la Constitució, perquè l’assistència a les activitats complementàries gratuïtes és un deure bàsic de l’alumnat i ens trobaríem amb una objecció de consciència encoberta», han explicat.

Per tot això, la UOB remarca que vetllarà pels docents i alumnes «denunciant qualsevol imposició de creences que vagi en detriment d’un lliure desenvolupament de la seva personalitat a través d’un procés d’ensenyament-aprenentatge curricular i extracurricular».