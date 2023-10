L'associació Memòria de Mallorca ha organitzat per al 1r de novembre, com cada any, una ofrena floral a les víctimes del cop d'Estat i del franquisme. Serà a les 11 hores, al Mur de la Memòria del cementeri de Palma.

«Enguany dedicam aquest dia a les lleis que amparen i reconeixen els seus drets: Memòria Democràtica, ara i sempre!», han explicat.