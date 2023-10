Oberta la convocatòria per a la concessió de la Medalla d’Or i del Premi Ramon Llull per a l’any 2024

Aquest dijous s’ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 24 d’octubre de 2023 per la qual s’aproven la convocatòria pública i les bases per a la concessió de la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma i del Premi Ramon Llull del Govern per a l’any 2024.

La finalitat del guardó de la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma és honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s’hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la tasca de les quals hagi tengut una projecció especial fora de l’àmbit de les Illes Balears.

La finalitat del Premi Ramon Llull del Govern és honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, de l’ensenyament i lingüístic.

Pot ser candidata a la Medalla d’Or i al Premi Ramon Llull qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, els mèrits de la qual es considerin mereixedors o dignes d’aquesta distinció. I poden presentar-hi candidatures les administracions públiques, els òrgans i ens públics, les associacions i les organitzacions representatives d’interessos econòmics o socials, i les persones físiques o jurídiques, a títol individual o col·lectiu.