El 5,4 per cent dels joves de les Balears admeten prescindir de consentiment en el sexe a causa del consum de pornografia

El 5,4 per cent dels joves de les Balears -entre 13 i 18 anys- reconeixen, com a efecte del consum de pornografia, que ha prescindit del consentiment en el sexe o ha pressionat a una altra persona, mentre que el 8,9 per cent de les al·lotes admeten haver-se sentit pressionades o forçades a fer coses que no volien, davant un 2,2 per cent d'al·lots.

Aquesta informació apareix en l''Estudi sobre pornografia en les Balears: accés i impacte sobre l'adolescència, dret internacional i nacional aplicable i solucions tecnològiques i de control i bloqueig', presentat aquest dimecres en la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament per la professora de la Universitat de les Illes Balears i autora de l'estudi, Valentina Milano.

Cal recordar que l'estudi s'ha elaborat a partir de les enquestes a 3.629 joves d'entre 13 i 18 anys de 76 centres educatius de les quatre illes.

Entre els resultats extrets, s'han ressaltat els efectes reconeguts del consum de pornografia, que està «generant conductes de risc o tipificades com a delicte», ha advertit Milano.

En aquesta línia, a més dels anteriorment mencionats, altres efectes reconeguts pels enquestats són la reducció d'ús de preservatiu. Igualment, el 6,6 per cent de les al·lotes admeten haver tengut sexe amb persones desconegudes davant el 3,7 per cent dels al·lots, i el 5,8 per cent de les adolescents reconeixen enviar imatges pornogràfiques a amistats davant un 3,9 dels nins.

De la mateixa manera, els enquestats admeten que el consum de pornografia afecta negativament les relacions amb les seves parelles (24 per cent) o producte de l'avorriment i insatisfacció en relació amb el sexe.