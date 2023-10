L'OCB exigeix a Prohens que accepti l'oferiment de l'oposició d'aprovar el sostre de despesa i no persisteixi a segregar els infants per raó de llengua

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha exigit aquest dijous a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que «accepti l'oferiment de l'oposició democràtica d'aprovar el sostre de despesa i no persisteixi en l'aberració de segregar els nostres infants per raó de llengua».

«Amb l'oferiment que li fa l'oposició democràtica Marga Prohens no té excusa possible: o està amb la majoria social i l'Estatut o està amb qui vol dinamitar la convivència i aniquilar la nostra llengua», han remarcat.

L'oferiment l'han fet des del PSIB, MÉS per Mallorca i Més per Menorca que ofereixen els seus vots per al sostre de despesa a canvi que el PP no apliqui la 'lliure elecció de llengua' de VOX i segregui els infants lingüísticament.

Cal recordar que aquest dimecres Can Alcover ha acollit una trobada impulsada pel l'Obra Cultural Balear on han participat tots els agents socials que treballen en favor de la llengua catalana per a analitzar les polítiques contràries a la llengua i a la cohesió social impulsades per les institucions en mans de PP-VOX.

«La segregació escolar per raó de llengua obre la porta a la fractura social i cultural. Es tracta d’una mesura que dinamita la convivència i divideix la societat en dues comunitats lingüístiques», ha declarat l'entitat cultural que a més a més remarca que «infringeix l’article 135.1.e de la Llei d’educació que estableix com a principi del model: no discriminar ni separar els alumnes en centres i grups diferents per raó de llengua».

La segregació lingüística fa, segons l'OCB, «inviable l’objectiu de dominar les dues llengües oficials en acabar el període d’escolarització. Els nins de la línia en català, en dominaran les dues; els de la línia en castellà, només el castellà».

L'OCB també afirma que «el govern de Margalida Prohens trenca el consens sobre el model lingüístic educatiu dels darrers vint-i-cinc anys, i esdevé presoner de l’extrema dreta antimallorquina que persegueix obsessivament l’aniquilació de la nostra llengua». Per això, fa una crida a tota la comunitat educativa i a la societat civil organitzada a «preparar-se per plantar cara a aquesta aberració política, social i pedagògica».