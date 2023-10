CCOO: «Cal allargar al màxim la temporada turística perquè un gran nombre de treballadors tenguin un salari durant més mesos»

Segons les dades EPA fetes públiques aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística, al tercer trimestre de l’any 2023 la taxa d’atur se situa en el 5,72%, de manera que la xifra de desocupats està en 41.000 persones.

Per comparació al mateix període de l’any 2022, el nombre de persones aturades ha augmentat en 800 persones (1,94%), mentre que la variació trimestral, amb 8.400 aturats menys, ha estat del -16,98%.

Pel que fa a la població ocupada augmenta en termes interanuals +21.400 persones (+3,28%) i en referència al trimestre anterior +35.200 (+5,5%). En total, el nombre d’ocupats ascendeix a 612.400 persones.

La població activa es situa en 716.400 persones amb una variació interanual de +22.200 (+3,2%) i intertrimestral de +26.800 (+3,89%).

«Les dades publicades són bones fruit de l’allargament i les bones dades d’ocupació de la temporada turística. Tenim xifres rècord en nombre de aturats i s’acompanyen d’un augment de la població activa, per tant en podem fer una valoració positiva», ha valorat el sindicat CCOO Illes Balears.

Tot i això, apunten que les dades «haurien d’anar acompanyades d’una millora substancial de les condicions de vida i de la millora de la qualitat dels llocs de feina. El preu dels aliments no deixa de pujar i el l’accés a l'habitatge s’ha convertit en un mal endèmic d’aquesta comunitat autònoma».

Per altra banda, remarquen que les condicions de feina «en molts casos no són les adequades»: «Durant aquests mesos s’han patit unes càrregues de treball que sovint han estat excessives amb les implicacions que això té sobre la salut del treballadors i treballadores».

Per tot això, des de CCOO pensen que és el moment de «treballar per a la millora de la qualitat dels llocs de feina». «Cal allargar al màxim la temporada turística perquè això implicaria que un gran nombre de treballadors i treballadores de les Illes tendrien un salari durant més mesos, enlloc d’haver de recórrer a les prestacions. Per altra banda, necessitam adequar els salaris al cost de la vida i que ens permetin fer front a les despeses de primera necessitat com són els aliments i l’habitatge», ha expressat el sindicat.

«Sembla que la situació actual, amb uns marges de beneficis de les empreses creixents i la possibilitat d’un nou govern d’esquerres a Espanya, haurien de propiciar una millora substancial de les condicions de feina, de la regulació de càrregues de treball, l’augment dels salaris i de concreció d’un pacte de rendes que permeti a la classe treballadora portar una vida digna i saludable. Cal recordar que els vertaders protagonistes de la prosperitat econòmica d’aquesta terra és la classe treballadora, i això s’ha de veure reconegut», han conclòs.