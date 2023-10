El batle de Maria de la Salut, Jaume Ferriol (PP), ja és el nou president de la FELIB

El batle de Maria de la Salut, Jaume Ferriol (PP), s'ha convertit en el nou president de la Federació d'Entitats Locals de Balears (FELIB), que ha aprovat un nou consell executiu per a la legislatura 2023-2027.

Segons ha informat la Federació en un comunicat, s'ha nomenat el batle de Muro, Miquel Porquer (PI), vicepresident per Mallorca; el batle de Maó, Héctor Pons (PSOE), vicepresident per Menorca; i a la batlessa de Santa Eulària des Riu, Maria del Carmen Ferrer (PP), vicepresidenta per Eivissa.

Així mateix, el càrrec de vicepresidenta per Formentera ha estat per a la vicepresidenta del Consell de Formentera, Verónica Castelló (PP), mentre que la secretària general serà de nou Neus Serra (El PI).

Després del nomenament, Ferriol ha expressat que vol seguir una línia continuista «potenciant la central de compres» i «donant-li dues voltes perquè pugui ajudar encara més a agilitzar la burocràcia». A més, ha afegit que la seva voluntat és que l'entitat estigui oberta a tots sense permetre que s'utilitzi per «atacar una altra institució».

A més, s'ha acomiadat del sortint, Antoni Salas, reconeixent la seva feina «sobretot durant la pandèmia». Per part seva, Salas ha remarcat que a l'executiva anterior li han tocat «anys durs», destacant l'esforç realitzat contra la falta de polítiques locals o amb el conveni sectorial autonòmic per a empreses de recollida de residus.

Abans de concloure l'acte, s'ha nomenat també el representant de la Felip dins de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que serà el batle de Sencelles, Joan Verd (El PI).