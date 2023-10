Una policia local volia fer l'examen d'un curs de formació de la FELIB en català i el guàrdia civil que l'impartia la 'convida' a partir: «ya te puedes ir»

Una agent de Policia Local que participava, juntament amb altres 24 companys més, en un curs organitzat per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) ha hagut d'experimentar una nova i desagradable discriminació per raó d'opció de llengua.

L'agent de la Policia Local, amb qui dBalears ha pogut parlar, ha vist coartada la seva llibertat d'elecció de llengua quan participava en un curs destinat a policies locals en actiu i dedicat a la 'Introducció de cans detectors a Unitats Canines Policials'.

Els curs el va començar impartint un agent de la Policia Local de Calvià i, posteriorment es va incorporar un guàrdia civil que va dir que faria les classes en castellà.

El darrer dia, quan s'havia de fer l'avaluació, una de les agents va dir que optava per fer el curs en català, aleshores el guàrdia civil li va respondre que de cap manera perquè «yo no no entiendo» i mostrant-li la porta li va dir «ya te puedes ir».