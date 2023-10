Avançam Alaior adverteix que les set piscines de Torrevella «no es poden legalitzar»

Avançam Alaior ha advertit aquest dissabte que les set piscines de l'agroturisme de Torrevella «no es poden legalitzar». A més, el grup municipal d'esquerres recorda que amb la revisió del PTI d'aquest any només es permet una única piscina per finca.

Segons ha explicat la formació menorquina, «és informació pública que la propietat de l'agroturisme de Torrevella va aconseguir construir set piscines al seu establiment fent-les passar per aljubs que tindrien com a objectiu recollir aigua de la pluja. Aquest projecte va obtenir l'aprovació de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i la Declaració d'Interès General de Consell Insular, tot en el marc de l'antiga versió del PTI de 2003».

Segons ha continuat l'agrupació, «actualment, hi ha un nou expedient encara obert i en tramitació que recull la intenció de la propietat de legalitzar les set piscines construïdes al seu establiment baix el malnom d'aljubs». Per aquest motiu, el grup municipal Avançam considera que «s'han de tenir en compte aquestes dues qüestions: primer, que la Declaració d'Interès General per a la construcció de set aljubs queda inhabilitada directament pel fet que el projecte constructiu no contemplava set piscines. Segon, que l'aprovació del projecte per part de la CMAIB era d'acord amb la construcció de set aljubs i no set piscines».

Per altra banda, segons l'agrupació, «també s'ha de tenir en compte que el nou expedient per a la legalització de les set piscines continua obert i en tramitació, la qual cosa obliga a adaptar-se a la legislació aprovada fins el dia d'avui, que en aquest cas és la revisió del PTI de 2023, que indica que només pot existir una piscina per finca».

Amb tot l'exposat abans, per a Avaçam Alaior «queda determinat que la llicència per a la legalització de les set piscines construïdes en nom d'aljubs no es pot aprovar per part de l'Ajuntament i que, en cas de no ser així, s'estaria incorrent en diverses irregularitats».