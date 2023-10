L'STEI mostra la seva solidaritat amb la comunitat educativa d'Alaró

L'STEI Intersindical ha volgut traslladar aquest divendres a la comunitat educativa del Col·legi Nostra Senyora de la Consolació d'Alaró tot el seu «suport i la solidaritat». El sindicat posa a disposició del professorat del centre tota la seva logística i tot el seu coneixement, davant el cas d'assetjament i agressió.

L'STEI Intersindical «rebutja el cas d'assetjament entre alumnes d'aquest centre» i recorda que fets com aquests «demostren que és imprescindible fer feina constant als centres educatius per a gestionar els conflictes i prevenir la violència».

«Prevenir la violència és una tasca col·lectiva, que ha d'impregnar les accions de tots els sectors socials i de l'administració, així com l'entorn familiar i el món del lleure», ha expressat el sindicat.

«L'escola ha de ser un entorn segur, de respecte per la diversitat, i un espai de creixement per als infants i joves», ha dit l'STEI. Per això, el sindicat reclama que l'Administració «posi els mitjans necessaris perquè s'hi inculquin valors com la tolerància i la solidaritat entre companyes i companys». El sindicat així, rebutja de manera frontal «qualsevol situació de violència, dins i fora l'entorn escolar».