El Moviment per l'Escola en Català a les Illes defensa davant el conseller Vera que el català ha de ser preferent al sistema educatiu

El Moviment per l'Escola en Català a les Illes s'ha reunit aquest dijous amb el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, del Partit Popular, per a traslladar-li que el català ha de ser preferent en el sistema educatiu. Se li ha demanat quins són els arguments sociolingüístics dels quals disposa el Departament per a aplicar la lliure elecció de llengua a les escoles i quines serien les conseqüències en termes de competència de la llengua si finalment aquesta política tira endavant. Cal recordar que el Partit Popular s'ha mostrat favorable a implementar la lliure elecció de llengua de manera progressiva.

En la reunió, marcada per la cordialitat, el PP s'ha compromès a no fer cap modificació a l'Estatut ni a la Llei de Normalització Lingüística. De la mateixa manera, ha tancat la porta a la possibilitat de segregar els alumnes per llengua. Tot i així, el Moviment està «a l'expectativa perquè creu en fets i no paraules», ha assenyalat Ivan Solivellas, delegat a les Illes Balears de Plataforma per la Llengua.

El conseller Vera ha assegurat a les entitats que prioritzarà el consens i ha reconegut que no saben com aplicaran la lliure elecció de llengua fins als vuit anys. De la seva banda, les entitats han defensat que el català ha de ser eina de cohesió social. En definitiva, la trobada ha estat positiva, a parer dels membres del Moviment per l'Escola en Català a les Illes. Les entitats han manifestat que estaran atents als avenços en aquesta qüestió.

D'altra banda, els membres del Moviment per l'Escola en Català a les Illes han insistit que l'Administració compleixi les seves obligacions legals quant a la promoció i defensa del català. En aquest sentit, la inspecció educativa ha de garantir l'acompliment de la normativa educativa, a més d'assessorar els centres educatius. Així mateix, s'ha demanat que les publicacions dels informes per part de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears siguin territorialitzats.

En aquesta reunió, també s'ha tractat la situació de la llengua catalana pel que fa a la Formació Professional, atès que en el nou Reial Decret d'Ordenació de la Formació Professional el català no és al currículum, a diferència de l'anglès.

A més, el Moviment per l'Escola en Català a les Illes ha defensat que el Departament hauria d'estar preocupat per resoldre dèficits concrets, com per exemple la manca d'habitatge per als docents a les Illes Pitiüses o la manca de recursos pedagògics als centres educatius, en comptes de generar tensió amb la qüestió lingüística.

A la reunió, que havia estat ajornada en diverses ocasions, hi han participat Ivan Solivellas, delegat de Plataforma per la Llengua a les Illes Balears; Carles Cabrera, del Sindicat de Treballadores i Treballadors Intersindical de les Illes Balears (STEI); Biel Vives, de la Unió Obrera Balear (UOB), i Lluís Garcia, d'Alternativa Sindicat Docent.