ARCA adverteix que el decret d'habitatge és «inaplicable als conjunts històrics»

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha advertit que el decret d'habitatge «no es pot aplicar als conjunts històrics declarats com al Centre Històric de Palma i d'altres poblacions mallorquines, tampoc a moltes barriades». «El motiu pel qual no es pot ni es deu aplicar és que suposa modificacions de volums no aprovades pel Consell Insular», assenyalen.

ARCA sol·licita que «a aquells conjunts tradicionals no declarats conjunts històrics, els ajuntaments excloguin l'aplicació del decret per entendre que afecta a qüestions essencials del paisatge urbà, especialment volums i alçades. També seria en molts de casos una pèrdua irreparable la compartimentació de casals».

Pobles sense catàleg de patrimoni aprovat

L'Associació denuncia que el decret és «un perill especialment per aquells pobles que no tenen catàleg aprovat, que en són molts». Així, expliquen que «la salvaguarda que posa el decret quan posa límits a aquells edificis catalogats no és garantia de protecció, ja que molts de pobles i barris encara no compten amb catàleg d'elements amb valor històric, artístic o arquitectònic aprovat».

Límits a la conversió de locals en habitatges

«La conversió de locals en habitatges tan sols s'hauria d'aplicar de manera limitada perquè es corre el risc de rompre el servei del comerç de proximitat, vital per a la cohesió i la vida als barris», ha remarcat ARCA.

A més d'aquestes advertències, l'entitat presentarà al·legacions durant la tramitació parlamentària del decret, ja que entenen que «posa en risc els valors patrimonials de les nostres ciutats i pobles i a més introdueix una notable inseguretat jurídica. Les conseqüències d'aquest decret s'haurien d'haver calculat de manera rigorosa».

«Aquest decret, fet amb massa pressa, en certa manera anul·la els planejaments urbanístics, introduint desordre innecessari amb conseqüències negatives», han conclòs.