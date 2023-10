La Junta de Personal Docent diu no a la segregació escolar: «el català ha de ser vehicular a tots els centres educatius de les Balears»

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca ha expressat la seva «preocupació» pels canvis en la lliure elecció de llengua i ha rebutjat la «segregació escolar que es dona a les Balears», que «es veurà agreujada per la proposta de lliure elecció de centre», tal com es recull en els programes electorals i en l'acord d'investidura entre el PP i VOX.

Els docents han reivindicat que el català es converteixi en la llengua vehicular en «tots els centres educatius de Balears, per a fer efectiva la plena normalització lingüística a les aules», segons han apuntat a través d'un comunicat.

«No es tolerarà cap atac a la llengua pròpia de les Illes ni el trencament del consens de la Llei de Normalització Lingüística de l'any 1986, aprovada per unanimitat del Parlament. Per això, es reclamarà que no es faci de la llengua un element de confrontació ni de segregació», han afegit.

A més, han demanat a la Conselleria d'Educació i Universitats que abordi amb «la màxima celeritat» altres qüestions que «no són admissibles».

En aquest sentit, les ha exemplificat en què el nombre d'aules prefabricades «en lloc de minvar vagi en augment» o que «els efectes de l'emergència climàtica comportin que hi hagi centres i patis on no es pot fer classe en condicions, ni gaudir del temps d'esbarjo amb un mínim «confort».

La junta ha citat el Reial decret 486/1997 de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, que preveu que «no es pot fer feina a menys de 17 °C, ni per sobre de 27 °C».

Per aquesta raó, la Junta de Personal ha instat els responsables de la Conselleria a incrementar el pressupost per a l'educació en 2024, per a «fer possible l'execució del segon tram de millores previstes en l'Acord marc».

«És necessari avançar el calendari de destinar el cinc per cent del PIB de Balears a l'educació fixat en la Llei d'Educació de les Balears i que s'arribi al set per cent recomanat per la Unesco en aquesta legislatura, per a fer realitat reptes com un pla de xoc

d'infraestructures educatives i el pla de climatització dels centres educatius», han recalcat.