El Parlament demana a l'Estat eximir l'ús de biocombustible en vols entre Illes i Península fins el 2030

El Parlament ha instat el Govern espanyol a eximir l'ús del biocombustible en els vols entre les Illes i la Península fins a 2030 a Balears per la no existència d'una alternativa de transport eficient.

Així s'ha aprovat aquest dimecres en la Comissió d'Ordenació Territorial, Habitatge, Mobilitat, Mar i Cicle de l'Aigua, en el marc de la votació de la Proposició No de Llei (PNL) del Grup Parlamentari Popular, que ha tirat endavant.

La iniciativa també ha contemplat que el Parlament insti l'Estat a sospesar i reconsiderar les dificultats que comporta la insularitat per als ciutadans de les Balears, i a contemplar l'arxipèlag balear com el de Canàries davant la problemàtica de la insularitat en el transport aeri. Aquests dos últims punts s'han aprovat per unanimitat.

En el transcurs de la Comissió també estava previst el debat i votació d'una PNL del Grup Parlamentari Socialista relativa a impulsar mesures de protecció i adaptació davant l'emergència climàtica, però finalment s'ha suspès.