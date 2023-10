El 17 d'octubre se celebra el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, reconegut per les Nacions Unides el 1992. La primera celebració d'aquest dia va ser a París el 1987, quan més de 100.000 persones es varen reunir a la plaça del Trocadero per a manifestar-se a favor dels drets humans i la llibertat en honor de les víctimes de la pobresa, la gana, la violència i la por.

Des d'aleshores, el Dia Internacional s'ha celebrat cada any per a promoure més consciència sobre els problemes de l’empobriment, l’exclusió i les desigualtats.

Manifest d'EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió Social

«Nacions Unides defineix els dies internacionals com un instrument per posar a disposició de la població en general informació sobre qüestions d'interès, mobilitzar la voluntat política i els recursos per abordar els problemes mundials i celebrar i reforçar els èxits de la humanitat.

Així doncs, i com fem des de fa ja molts d’anys, aprofitarem aquest 17 d’octubre, Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, per traslladar a tots els ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra que l’empobriment, l’exclusió i les desigualtats continuen ben presents a la nostra societat, i que les milers de persones que les pateixen no poden exercir plenament els seus drets fonamentals.

Des d’EAPN-Illes Balears repetim avui, alt i clar, que les situacions d’empobriment i desigualtat no són fruit de la voluntat de les persones que s’hi troben, sinó el resultat estructural d’un determinat sistema que, fins i tot quan funciona a ple rendiment, és incapaç d’erradicar-les. I aquestes situacions són, per descomptat, evitables i reversibles, tal i com ens demostren cada dia les persones que, gràcies a la tasca de tots, aconsegueixen sortir-ne.

En aquesta línia, totes les entitats, professionals i voluntaris que formen part de la Xarxa per la Inclusió Social treballam i seguirem treballant per aconseguir que la dignitat, la llibertat, la justícia i la resta de drets fonamentals puguin ser exercits per tothom, independentment de la seva situació personal, laboral, econòmica o administrativa.

Avui, en aquest dia internacional, defensam la nostra tasca d’incidència política, entesa com una eina de transformació social per avançar cap a la fita de la plena inclusió, i, també, l’imprescindible paper de les administracions per assolir-la, perquè sols amb el desplegament de polítiques públiques valentes i orientades a les persones es pot assolir una societat justa i inclusiva.

De la mateixa manera, seguirem denunciant la desigual redistribució de la riquesa i la iniquitat fiscal, l’existència d’un seguit d’encletxes (econòmica, digital, de gènere, financera…) que impossibiliten la inclusió plena, i les enormes dificultats que existeixen per rompre amb la transmissió intergeneracional de la pobresa.

De reptes, en tenim molts(i molt urgents): des de lluitar contra els perillosos discursos aporofòbics i d’odi que lamentablement s’estenen arreu a garantir uns ingressos mínims que permetin una vida digna; des de retornar al treball remunerat el seu factor inclusiu a aconseguir que tothom pugui exercir el seu dret a accedir a un habitatge; des de desterrar de la lluita partidista les polítiques per acabar amb l’exclusió a assolir un finançament just per al Tercer Sector.

I tot això treballant des de l'enfocament dels Drets Humans, comptant amb el compromís de tothom (administracions, ciutadans, empreses, entitats…) i situant les persones en el centre, especialment aquelles que es troben en situacions de més vulnerabilitat, defensant els drets, la dignitat i el benestar de tota la ciutadania.

Per últim, i com és habitual, manifestam un senzill i alhora complicat desig: que aviat puguem deixar de celebrar aquest Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa».