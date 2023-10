Comença la Setmana del Pa que inclou tasts, un itinerari per forns emblemàtics i la Ruta del Llonguet

Aquest dilluns s'han presentat els actes que marcaran la Setmana del Pa 2023, que ha començat aquest dilluns amb la celebració del Dia Mundial d’aquest aliment al quiosc de la plaça de l’Olivar de Palma. Per als dies 16 al 19 d’octubre, l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), ens dependent de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, ha preparat, juntament amb l’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, una sèrie d’actes per fomentar el consum de pa elaborat a forns amb obrador entre la ciutadania, així com activitats per donar a conèixer i posar en valor l’ofici de la forneria.

El conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha recordat que l’IDI treballa des de fa set anys amb l’Associació de Forners a través del distintiu de qualitat Pa d’Aquí, Forn i Tradició, que obtenen els forns que ofereixen almenys dues tipologies de pa tradicional de les Illes Balears i que elaboren un 70 % del producte que venen. Actualment Pa d’Aquí té 304 establiments adherits. El conseller ha assegurat que «consumir pa fet per productors locals és més respectuós amb el medi ambient i ajuda l’economia local i el desenvolupament rural». Les tipologies de pa considerades tradicionals a les Illes Balears són: pa pagès (blanc i moreno), pa de xeixa, llonguet, panet d’oli, galetes fortes d’Eivissa, galeta d’oli, cóc, magraneta i pa de Viena.

A més, el conseller ha declarat que un dels objectius de la feina conjunta de l’IDI i l’Associació és donar resposta als principals reptes del sector, com pugui ser el relleu professional. Per això, enguany s’han iniciat una sèrie de xerrades de joves professionals per encoratjar l’alumnat a continuar amb l’ofici de forner. Concretament, Maties Miralles, del Forn des Pla de na Tesa, i Biel Vidal, del Forn de Ca na Joanaineta d’Alaró, han compartit la seva experiència com a forners i empresaris per mostrar la realitat als estudiants. Davant l’èxit, un dels actes d’aquesta Setmana del Pa és una classe magistral del David Solana de l’Obrador Abantos d’El Escorial, que tindrà lloc a l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears el proper dijous, 19 d’octubre, destinada a alumnes de forneria i professionals del sector.

Sáenz de San Pedro ha anunciat també que ja s’elabora una nova web per difondre i visibilitzar tots els forns de Pa d’Aquí, que hi tindran un espai propi on es podran consultar els productes, l’adreça... I on es presentaran els professionals que hi ha darrere el forn.

Per la seva banda, el gerent de l’Associació de Forners i Pastissers, Pep Magraner, ha agraït l’organització d’aquestes accions que «posen en valor el pa elaborat de forma artesanal amb una matèria primera de qualitat». A més, ha destacat «la col·laboració publicoprivada a través de Pa d’Aquí que té com a objectiu que els consumidors identifiquin aquest distintiu amb un producte de qualitat, saludable i de proximitat»

Actes de la Setmana del Pa

A més de la classe magistral de David Solana, la Setmana del Pa s’ha inaugurat al quiosc de la plaça de l’Olivar de Palma amb una tast de pa de xeixa i llonguet gourmet a càrrec de José Cortés, president de l’Associació de Cuiners de Balears (ASCAIB), xef, formador i assessor gastronòmic.

Un dels actes més esperats de la Setmana del Pa és la visita als forns de l’escriptor, investigador i divulgador de la cultura i el patrimoni Tomàs Vibot, qui enguany es trasllada a Campos per conèixer la història i tastar els productes dels tres forns adherits al projecte «Emblemàtics balears»: Can Pere, Can Bet i Pastisseries Pomar. Aquesta ruta es farà el dimecres 18 d’octubre, a les 11 h. Com ja és tradició, la Setmana del Pa inclou també la presentació de la Ruta del Llonguet, organitzada per l’Associació de Forners i Pastissers amb l’Ajuntament de Palma.

Hàbits i consum de pa

L’IDI ha elaborat una enquesta per conèixer els principals hàbits de consum de pa entre la ciutadania. Segons els resultats, un 71 % dels enquestats assegura que compra el pa als forns, davant del 25 % que ho fa als supermercats. La resta opta per benzineres o altres llocs. Pel que a la freqüència de consum, la majoria (47%) compra pa 3 o 4 pics per setmana, un 21% ho fa cada dia i el 31%, de forma esporàdica. La tipologia de pa més consumida és el pa pagès moreno, seguit pel pa blanc, la barra i les galetes d’oli.

Cal destacar que, segons l'Informe de consum alimentari a l'Estat espanyol 2022 del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el consum de pa a les Balears va ser de 27,29 quilos per persona, molt similar al de la mitjana espanyola, que va ser de 27,94 quilos.