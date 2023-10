Indignació a ARCA per la «incompetència» de l'Administració en la preservació de Son Busquets

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) reclama des de fa molts anys que és «vital mantenir la vigilància de Son Busquets per a evitar l'entrada d'okupes, molts dels quals devasten els llocs amb història». «Ho vàrem dir a tots els fòrums mantenguts tant amb l'anterior consistori com amb l'actual, no varen fer ni han fet res», denuncien.

ARCA ho remarca ara quan ha sortit a la premsa que diverses persones han entrat a l'antiga caserna militar de Son Busquets i han arrasat completament les instal·lacions.

«Amb l'excusa que la propietat és estatal i per posar-hi vigilants cal fer concursos d'adjudicació que eternitzen la qüestió, tothom es renta les mans i els perjudicats som els ciutadans i allò que queda del nostre patrimoni humil», explica l'Associació.

Per això, exigeixen «eficàcia, que es vigili des d'avui mateix l'interior i l'exterior de la caserna per evitar espolis, incendis i qualsevol destrucció. És el mínim que l'administració ha de fer, vetllar per les propietats públiques, que són les nostres. Volem que els cossos de policia assumeixin la seva part de responsabilitat i actuïn».