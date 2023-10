'Descobrim el Litoral de les Illes Balears', un projecte d'educació ambiental per a conscienciar sobre la conservació del medi marí

El GOB evidencia la prioritat que ha de tenir a les Balears la protecció i conservació de l’ecosistema marí i la necessitat de promoure línies d’acció que incideixin en diferents nivells, àmbits i col·lectius. Per aquest motiu, el GEN-GOB, GOB Menorca i GOB Mallorca han treballat conjuntament en el projecte 'Descobrim el Litoral de les Illes Balears' executat al llarg del curs 2022-2023 i subvencionat per Fundació Sa Nostra i CaixaBank.

Un projecte en el qual mitjançant l’educació ambiental i la ciència ciutadana pretén conscienciar a un elevat nombre d’alumnes de les Balears actuant directament sobre la conservació del medi marí. Per una banda, mitjançant l’educació i divulgació ambiental es pretén millorar el coneixement dels infants i joves de les Balears sobre l’ecosistema marí, la seva biodiversitat i els seus impactes, oferint així les eines per actuar individual i col·lectivament per a la protecció i conservació de l’ecosistema marí. D’altra banda, incidint en la problemàtica de la contaminació per plàstics, donant als infants i joves una visió científica sobre la realitat dels plàstics al medi marí.

L’objectiu general del projecte ha estat el de sensibilitzar els infants i joves de les Illes Balears sobre la realitat de l’ecosistema marí, incidint en la contaminació per plàstics.

El GEN-GOB i GOB Menorca han continuat treballant en la línia de ciència ciutadana a través del projecte Microplastic Watchers, integrat a la plataforma d’Observadors del Mar. Al llarg del curs 2022-2023 han treballat amb centres escolars, mostrejant arena per a posteriorment analitzar-ne la presència de meso i microplàstics periòdicament cada mes, i això ha anat acompanyat d’activitats d’educació ambiental per conscienciar als alumnes sobre l’impacte del plàstic al medi i la importància de la conservació de l’ecosistema litoral.

Per a realitzar aquest seguiment científic, a Menorca s’han escollit les platges de Algaiarens, al nord de Menorca i Son Bou, al sud. D’altra banda, a Eivissa, les platges han estat les de Sant Antoni de Portmany i Figueretes.

A Mallorca, seguint aquesta línia de descoberta i custòdia del litoral, s’han duit a terme dues activitats mensuals al llarg del curs 2022-2023, arribant a més de 300 alumnes d’instituts. Les activitats d’educació ambiental s’han realitzat al litoral de la badia de Palma, concretament a la zona de Ciutat Jardí, per donar a conèixer i sensibilitzar-nos en el medi marí, els seus hàbitats, les seves funcions i les seves amenaces amb un itinerari d’educació ambiental.