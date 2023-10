STEI: «Les plantilles orgàniques per al curs 2024-25 inclouran el 100% de les vacants dels centres»

Fa uns mesos l’STEI Intersindical va posar damunt la taula que «aconseguir unes plantilles el més extenses possibles era essencial per reduir el risc que els participants en el proper concurs de trasllats hagin d’anar a una altra illa». El sindicat remarca que és «una de les passes més importants de cara al proper concurs» i així ho ha recordat i reclamat a la Mesa Sectorial en què s’han tractat els criteris de plantilla per al curs 2024-2025. La resolució de criteris de plantilla finalment ho inclou.

A més, l’STEI ha plantejat que totes les jubilacions previstes fins el 31 d’agost de 2024 també s’incloguin al concurs de trasllats.

«Les plantilles orgàniques són la primera passa per minimitzar la situació provocada per la imposició per part del Ministeri que tots els processos d’ingrés del 2023 no tenguessin en compte la insularitat del nostre territori, i les convocatòries no sortissin diferenciades per illes», assenyala l'STEI.

La segona passa serà el concurs de trasllats, i per això el sindicat també ha demanat a la Conselleria d’Educació o Universitat que posi ja damunt la taula una proposta per a poder començar a negociar la resolució del proper concurs de trasllat.

El tercer factor a tenir present i a negociar seran unes properes comissions de serveis, «que han de ser molt flexibles i permetre canviar d’illa, i que permetin resoldre la situació a totes aquelles persones que no ho hagin pogut fer a través del concurs de trasllats, sobretot per les qüestions relacionades amb la conciliació de la vida personal i familiar».