Ha mort Ramon Ballester Vives qui va ser Prior de Lluc i Superior de La Real

Aquest passat dimarts ha mort el pare Ramon Ballester Vives (Son servera, 15 d’octubre de 1934), a l'edat de 89 anys.

El pare Ballester va estudiar Farmàcia a la Universidad Central de Madrid.

Va ingressar a la Congregació missionera dels Sagrats Cors i va vestir la sotana a la casa del noviciat, en el monestir de La Real, dia 19 de febrer de 1959.

La primera professió la va emetre en la mateixa casa dia 25 de febrer de 1960. Així, es va incorporar a l’Escolasticat del Santuari de la Mare de Déu de Lluc, on va començar els estudis de filosofia escolàstica.

Seguidament, en el curs de 1966-1967, va ser destinat a Roma, on va realitzar un curs de pastoral, en especialització en la sociologia en el Centre que tenia la Companyia de Jesús, en la seva casa Central de Via dei Penitenzieri, (C.I.S.I.C) i, a l’any següent, tornà a Roma, a la mateixa casa de San Celso, Vicolo del Curato, 12, int. 9, des d'on va cursar Teologia de l'Espiritualitat, a l'Institut homònim de la Pontifícia Universitat Gregoriana (1968-1970), on va obtenir el títol de Llicenciat, i va presentar una tesina sobre la diocesaneïtat de la Congregació.

Al llarg de la vida es va dedicar a la formació dels joves, començant com a preceptor a l’Escola Apostòlica Superior de La Real (1970-1971), on després del curs V d’humanitats, hi anaven els aspirants a entrar en el noviciat dels Missioners dels SS. CC. de Lluc i del Seminario Misional de Artajona (Navarra). En aquesta situació va ser nomenat professor d'Espiritualitat i de Teologia de la Vida Religiosa en el Centre d'Estudis de Teologia de Mallorca (CETEM), a Palma, tasca que exercí entre 1971-1974.

Durant aquests quatre anys exercí de Mestre de Novicis, en 2 destinacions molt diferents. La primera, a La Real i a Sant Honorat, i la segona a la República Dominicana a la Comunitat de Santiago de los Caballeros, en la barriada de El Ejido.

Des de 1972 era membre de la Vicaria Episcopal per a la Vida Religiosa i dels Instituts Seculars de la Diòcesi de Mallorca, en el qual hi va residir fins a 1977. Entre el setembre del 1974 fins al 1975, que anà a Rep. Dominicana, va ser mestre dels prenovicis, a Algaida, i al setembre següent fou substituït pel P. Manel Soler.

Una altra tasca a què va dedicar temps, varen ser les predicacions extra parroquials: Exercicis i Recessos Espirituals.

Entre els sexennis XII i XIII va formar part del Consell General com a Conseller (1975-1981) i com Vicari del Superior General (1981-1987). El 1977 és enviat a Lluc amb el càrrec de Prior, retornant a La Real, a finals de 1984. A l'any següent va ser nomenat Superior de la Real, i també fou rector de la parròquia de la Mare de Déu de la Font de Déu i de Sant Bernat. Per l’any 1988 tornava esser a Lluc, i fou nomenat també Prior per segon cop, fins a 1990.

Des de 2019, la seva darrera residència va ser la casa de Palma, on va morir a les 00’00 de dia 10 d'octubre del 2023.