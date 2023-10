La Fundació Marilles demana que un 1% dels pressupostos de les Balears es dediqui a la conservació marina

Després del suport parlamentari que ha rebut el Pacte Blau Balear, la Fundació Marilles confia que el Govern inclogui partides pressupostàries destinades específicament a la conservació marina en els pressupostos per a 2024 que actualment es troben en fase d’elaboració.

Segons el seu director, Aniol Esteban, «durant els últims mesos el Pacte Blau ha unit un ampli espectre de la societat balear en un clam comú per demanar més i millor conservació marina, i el Parlament ha confirmat el seu interès en fer-ho possible. Ara és el moment de passar de les paraules a l’acció. El Govern té l’oportunitat de traduir en inversions els compromisos que li demana la societat civil, econòmica i política amb la mar: cal una inversió de l’1% dels pressupostos per assegurar una mar i litoral en excel·lent estat de conservació. Aquesta quantitat ha de ser addicional a la inversió en infraestructura d’aigües».

El Pacte Blau Balear és una iniciativa impulsada per la Fundació Marilles i avalada pel suport de prop de 200 empreses i entitats. Demana als partits polítics que assumeixin 5 compromisos amb la mar i la costa balear en els seus programes de govern i d’acció parlamentària:

1. Crear una xarxa de santuaris marins que cobrirà un 10% de la mar Balear.

2. Posar en marxa plans de conservació i recuperació d’hàbitats i especies vulnerables.

3. Garantir una pesca sostenible i acabar amb el furtivisme i el comerç fraudulent.

4. Millorar la qualitat de les nostres aigües litorals.

5. Invertir un mínim d’un 1% dels pressuposts públics en conservació marina.

Per a fer efectius els compromisos del Pacte, remarquen que és «necessari comptar amb finançament públic»: «Cal dotar de més personal i recursos els serveis públics directament relacionats amb la conservació marina (biodiversitat, àrees marines protegides, pesca, vigilància, seguiment, control i compliment de normativa existent, etc.), implementar mecanismes per sumar aportacions de sectors econòmics estretament vinculats a la mar, i calcular la inversió de despesa pública destinada a conservació marina creant un sistema de seguiment automàtic de la despesa».