El Col·legi de Psicologia de les Balears fa una crida per convertir els centres educatius en espais protectors de la salut mental

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Balears ha fet una crida per convertir els centres educatius «en espais protectors de la salut mental». Aquest dimarts és el Dia Mundial de la Salut Mental i des del Col·legi han desenvolupat programes de prevenció i promoció específics que «garanteixin el benestar emocional de les generacions futures».

Així s'ha expressat el Col·legi en un comunicat en el qual recorda que la salut mental no és només l'absència d'un problema o trastorn psicològic.

L'entitat remarca que a les Balears l'accés als serveis i programes d'intervenció psicològica «continua sent un luxe i una realitat poc accessible per a la ciutadania, que, per altra banda, demanda cada vegada més una atenció professional».

Segons han explicat, s'estima que aproximadament una de cada tres consultes en atenció primària té com a motiu principal un problema de salut mental. Els més comuns són problemes d'ansietat i depressió d'intensitat lleu i moderada, però que tenen una repercussió negativa en diverses àrees del funcionament i de la qualitat de vida de les persones afectades.

En aquests casos, el tractament recomanat per les guies clíniques és el tractament psicològic, que s'ha demostrat més eficient que el tractament farmacològic. Encara que, per la manca de professionals, «l'única manera d'accedir al tractament psicològic és a través de la derivació de les Unitats de Salut Mental d'atenció especialitzada, per tant, només una part molt petita de les persones arriben a rebre-ho i, al contrari, molts acaben patint tractaments amb psicofàrmacs».

Per aquest motiu, a més de reclamar més recursos humans i materials, des del Copib animen a convertir els centres educatius en espais protectors de la salut mental. «La salut mental infantojuvenil és una de les principals assignatures pendents de la sanitat i és urgent atendre i millorar, perquè tal com apunta l'OMS, una de cada set persones joves de 10 a 19 anys, en el món, pateix algun trastorn mental», han remarcat.

«És prioritari incrementar els recursos destinats no només als adults, sinó, molt especialment a les generacions joves i garantir la prevenció i promoció de la salut mental, la detecció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment dels ciutadans», han destacat des del Col·legi.