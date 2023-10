Antoni Llabrés (UIB), coautor de la proposta de llei d’amnistia

Antoni Llabrés, professor de Dret penal de la UIB, és un dels cinc autors del Dictamen que aquest dimarts horabaixa s’ha presentat a Barcelona per part de la coalició Sumar i que ha de constituir la base de la futura llei d’amnistia.

El dictamen neix d’un encàrrec formulat aquest estiu passat per Jaume Asens, negociador de Sumar per a la investidura de Pedro Sánchez per designació de la vicepresidenta del govern espanyol Yolanda Díaz. L’equip de juristes, coordinat per Nicolás García Rivas de la Universitat de Castella-La Manxa (UCLM), està integrat, a més d’Antoni Llabrés, pels professors Rafael Rebollo Vargas (UAB), Guillermo Portilla Contreras (UJ) i Javier Mira Benavent (UV).

El dictamen del grup d’experts avala la constitucionalitat de la llei d’amnistia i proposa un àmbit d’aplicació temporal que oscil·laria entre l’1 de gener de 2013, moment en què s’aprova la Resolució del Parlament de Catalunya que dóna inici al procés, i el 17 d’agost d’enguany, data de constitució de les Corts Generals de la nova legislatura. L’amnistia comprendria «totes les accions i omissions vinculades a l’objectiu d’assolir l’autodeterminació de Catalunya tipificades com a infraccions penals i administratives» realitzades entre aquestes dues dates.

D’aquesta manera quedarien amnistiats tots els actes relacionats amb la preparació i celebració de la consulta participativa de 9 de novembre de 2014 i del referèndum de l’1 d’octubre de 2017, així com els actes de protesta contra les decisions governamentals i judicials encaminades a impedir-ne la celebració i a perseguir-ne els responsables.

Així mateix, es proposa amnistiar algunes actuacions dels membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Se n’exclouen en tot cas les susceptibles de ser qualificades com a lesions greus, detencions il·legals o delictes de tortures i contra la integritat moral.

Han presentat el dictamen a l’Ateneu Barcelonès el professor García Rivas, en representació dels seus autors, i Jaume Asens, en nom de Sumar. Hi han intervengut juristes de renom, com el constitucionalista Javier Pérez Royo, per a donar-hi suport, i ha assistit a la presentació Yolanda Díaz, vicepresidenta del Govern espanyol i líder de Sumar.

El dictamen ja es troba damunt de la taula dels negociadors del PSOE i de Junts. La partida ha començat.

El professor Antoni Llabrés serà entrevistat aquest dimecres, 11 d'octubre, en el programa Taula d’anàlisi d’Ona Mediterrània a partir de les 11 hores.