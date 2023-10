600.000 euros per no aturar unes obres il·legals

No fer cas a les ordres de paralització d'obres sense llicència pot sortir molt car. Unes intervencions urbanístiques en sòl rústic a Maó s'han traduït en 614.000 euros de sanció i un potencial delicte per desobediència, per haver incomplert dues vegades la paralització decretada pels inspectors.

El gener de l'any passat el GOB Menorca va comunicar al Consorci de disciplina urbanística unes obres en rústic, perquè afectaven una era i alçaven un edifici separat de les cases. La inspecció va confirmar que no es disposava de llicència i es va donar ordre de paralitzar i tramitar el projecte davant l'Ajuntament.

Però els promotors varen decidir continuar i varen tenir una segona inspecció, que va precintar les obres. Encara així, varen decidir rompre el precinte i continuar amb l'execució. Una tercera inspecció va frenar aquesta dinàmica.

Es dona la circumstància que la propietat és d'una empresa que es dedica a l'activitat immobiliària, així com a la prestació de serveis d'arquitectura, urbanisme i ordenació territorial. Això opera com a factor agreujant, pel major grau de coneixement de la normativa d'aplicació per part dels promotors.

Malgrat que les actuacions finalment han rebut llicència municipal, el fet d'haver incomplert la suspensió de les obres impedeix per llei aplicar reduccions a la sanció imposada. A més, el Consorci ha comunicat el cas al Jutjat d'Instrucció de Maó per un presumpte delicte de desobediència.

El GOB confia que casos com aquest «serveixin per augmentar el respecte cap a l'ordenació territorial de l'illa per part d'aquella gent que la vulnera».