La Conselleria de Famílies i Afers Socials atén 1.900 persones amb malalties mentals

La consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, ha visitat aquest dilluns el Centre Ocupacional de Sa Riera, a Palma, coincidint amb la jornada de portes obertes amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra aquest dimarts, 10 d'octubre. Allà ha pogut veure com es desenvolupaven alguns tallers i l’exposició de productes elaborats pels usuaris.

Han acompanyat la consellera el director general d'Atenció a la dependència, Pedro Codes, i la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal, Sira Fiz.

El centre d’atenció diürna de Sa Riera atén actualment 48 persones amb discapacitat per trastorn mental greu i en edat laboral. D’aquestes, 31 són homes i 17 dones, i 14 assisteixen a jornada completa, 14 en jornada parcial i 20 persones en fan un ús intermitent. L’objectiu principal del centre és la integració social i laboral dels usuaris, proporcionar-los el suport necessari per desenvolupar la seva màxima autonomia personal possible, potenciar la formació i donar suport a l'entorn familiar, en coordinació amb els recursos comunitaris.

Durant la visita, Catalina Cirer ha dit que al centre ocupacional de Sa Riera s’hi du a terme una «important tasca en favor de la salut mental i per a la rehabilitació social de les persones ateses». Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, la consellera ha dit que «cal fer feina perquè estiguin plenament representats els drets de les persones amb diagnòstic de salut mental, per visibilitzar-los i per visibilitzar la seva situació». Cirer ha destacat que «cal acabar amb els estigmes i el desconeixement d’una realitat que és i pot ser la nostra».

En aquests moments, la direcció general d’Atenció a la dependència atén 1.900 persones amb malalties mentals, 1.572 a Mallorca, 160 a Menorca, 157 a Eivissa i 11 a Formentera. D’aquestes persones, 894 pateixen un trastorn mental greu, 853 pateixen depressió i 153, trastorn de la personalitat.