L'ASM acusa l’homenatge a 'los Caídos por España' al Born de «feixista i colonialista»

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) acusa l'Estat espanyol de fer «apologia del feixisme» amb l'homenatge a 'los Caídos por España', que es durà a terme al Passeig del Born de Palma el 12 d'octubre. L'acte, anunciat pel Ministeri espanyol de Defensa i organitzat per la Comandància General de Balears, ret honors als militars espanyols de totes les èpoques, inclosos els franquistes, com ja s’ha denunciat altres vegades.

Així, mentre a Mallorca s'han retirat monuments «a los Caídos» a municipis com Manacor (2005), Palma (2008), Llubí (2017), Sóller (2017), Bunyola (2021) i Son Servera (2022), el Govern espanyol exaltarà una vegada més els militars feixistes que perpetraren milers d’execucions a Mallorca i, per a més escarni, al ple centre de Palma, remarca l'ASM.

L'Assemblea assenyala que la Comandància General, fa vuit anys, ja va honorar les tropes borbòniques que acabaren amb la llibertat de Mallorca el 1715. «Tot plegat corrobora que l'Exèrcit espanyol és una força d’ocupació en tota regla i una eina fonamental per intimidar la població, de forma que Madrid pugui explotar i espoliar la nostra illa i dur-hi endavant la substitució lingüística. Com molt bé diu la dita, 'si l'exèrcit no parla la teva llengua, ets un país ocupat'», apunten.

Finalment, l'ASM remarca que Espanya «no té remei, tant si hi ha PP com PSOE», i que «l'única manera de recobrar la nostra dignitat i autogovern, i de protegir la llengua i identitat pròpies, és a través d'un Estat independent».