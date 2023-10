UGT reitera la «necessitat urgent» d'aplicar un protocol contra les agressions als centres educatius

UGT Ensenyament ha fet aquest dissabte una «crida urgent» a la Conselleria d'Educació perquè s'apliqui immediatament un protocol de protecció per a la comunitat educativa davant agressions en els centres educatius de les Balears.

En aquest sentit, el sindicat ha emès un clar rebuig als incidents ocorreguts en l'IES La Ribera, on diversos adults van agredir a un alumne de 12 anys després d'una baralla prèvia amb un familiar dels agressors.

El sindicat expressa el seu «total suport a la comunitat educativa» i destaca la «importància crítica de garantir que els centres educatius siguin espais segurs per a estudiants, docents i personal no docent, reforçant la necessitat de mesures efectives per a prevenir aquest tipus de violència i assegurar un entorn d'aprenentatge segur per a tots».

Segons el sindicat, fets com aquests «evidencien la necessitat de definir un sistema efectiu de prevenció, protecció i reacció per a aconseguir un entorn segur en els centres escolars». Per aquesta raó, UGT sol·licitarà en la Mesa Sectorial del pròxim dimecres «l'elaboració d'un protocol d'actuació similar a l'establert per al personal sanitari, tal com es va comprometre a elaborar l'executiu anterior el 2019 i posteriorment va plasmar en l'Acord de mesures educatives signat el mes de març passat».

En aquest sentit, UGT argumenta que és necessari «establir directrius generals per a la prevenció i resposta a situacions conflictives, amb l'objectiu de crear un entorn segur per a la comunitat educativa».

El sindicat també demana «la implementació progressiva de mesures per a millorar la seguretat en els centres educatius, com l'atenció i assessorament psicològic i legal als professionals que han patit agressions (actualment només es dona assistència jurídica en qualitat de demandat), formació, reconeixements mèdics i una millora en la notificació de lesions fins que l'incident es tramiti com un accident laboral».

Segons un estudi realitzat pel sindicat en tot l'Estat espanyol, un alt percentatge de docents «experimenta estrès a causa de la violència entre els estudiants, destacant la necessitat d'abordar aquesta qüestió de manera integral».