Els docents que fan feina a centres penitenciaris a les Balears reben gairebé 400€ menys que a la Península

El sindicat UGT ha denunciat a la Conselleria d’Educació la realitat en què fan feina els docents balears als centres penitenciaris i socioeducatius amb alumnat amb mesures judicials. «Aquesta realitat implica un ventall de situacions de perill que no es repeteix amb aquesta dimensió en cap altre espai educatiu. A aquesta realitat singular a les aules cal sumar el greuge comparatiu que suposa rebre fins 400€ menys que altres professors en la mateixa situació a Madrid, Cantàbria, Castella la Manxa o Catalunya, han assenyalat.

El sindicat ha reclamat a una reunió mantenguda amb Ismael Alonso, director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures educatives, una negociació per tal de cercar una solució que doni dignitat als docents. Del contingut de la reunió han destacat el compromís de la Conselleria d’abordar el tema a la propera Mesa Sectorial on aquesta organització sindical espera un full de ruta concret per part de l’Administració. Si aquesta negociació no avança amb determinació, UGT no descarta prendre les accions jurídiques necessàries per arribar a les solucions que mereixen els docents.

Tino Davia, secretari d’UGT Ensenyament, s’ha reunit també amb els equips directius de l'IES Can Balo i del CEPA Amanecer per tal de compartir la iniciativa que es va fer pública recentment a diversos mitjans de comunicació. Des del sindicat reconeixen que «aquestes reunions han estat molt productives per fer una passa endavant i tractar de consolidar les justes reivindicacions del professorat que passen necessariament per un complement salarial». Els pròxims dies també es reunirà amb el personal de Menorca i d’Eivissa.

«La realitat del claustre que treballa amb alumnat amb mesures judicials supera les expectatives que podria imaginar qualsevol ciutadà aliè als centres de règim tancat. Conflictes amb intimidacions cap als docents o l’exposició a certes malalties infeccioses són només alguns exemples d’una singularitat que no és tinguda en compte per part de Conselleria en la nòmina dels docents. L’alumnat es troba en un procés personal associat a la reinserció i, per tant, és un procés encara incomplet. En aquest camí, l’alumnat pot respondre de manera imprevisible generant situacions que escapen del control del docent a l’aula. A més, la naturalesa pròpia d’aquest alumnat amb cites judicials pendents fa que la programació pedagògica s’hagi d’actualitzar cada setmana per atendre de manera quasi individual a cada persona», expliquen des d'UGT.

El complement que proposa el sindicat i que reclamen els docents pel fet d’afrontar una realitat amb un grau de perillositat considerable arriba fins els 382,84€ a Catalunya en 2023. Fins i tot, els Educadors Socials reben un complement anomenat «dificultat tècnica» a les Illes Balears. «Aquesta millora laboral contribuirà a dignificar les seves condicions laborals i garantir una educació de qualitat per als joves en situació de risc, estabilitzant el claustre que, en moltes ocasions, es converteix en persones de referència per als joves facilitant la seva reinserció», apunten.

Per tant, UGT considera «just» el reconeixement dels professionals de l’ensenyament d’aquest sector atesa la seva dedicació com agents transformadors de la vida d’aquest alumnat.