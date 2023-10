UGT demana respecte per la Llei de Normalització Lingüística: «És purament populisme fer lleis per assegurar els drets lingüístics dels castellanoparlants»

El sindicat UGT de les Illes Balears, davant la Proposició no de Llei presentada per VOX al Parlament per a la creació de la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística, avisa que ens trobam davant «l’inici d’un hipotètic compliment dels pactes que la ultradreta va signar amb el Partit Popular per a permetre la governabilitat a Margalida Prohens i veiem, amb preocupació, que es torna a utilitzar la llengua com element de divisió i confrontació».

«En el seu desenvolupament, la Proposició no de Llei pretén eliminar de forma unilateral la Llei, aprovada per unanimitat, de Normalització Lingüística de l’any 1986 i va en contra, fins i tot, del que dicta l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears», remarquen. A més, assenyalen que l'extrema dreta argumenta que amb aquesta llei «es promou l’ús de les modalitats pròpies de les Illes, ignorant que el català ja denomina i normalitza les variants de les llengües insulars».

El sindicat apunta que «de les dues llengües oficials de les nostres illes, només el català està en perill real de desaparèixer i, per tant, l’única que necessita protecció. És purament populisme fer lleis per assegurar el dret dels i les castellanoparlants a utilitzar la seva llengua quan, al contrari, són les persones que parlen català les que es troben amb més dificultats de parlar-la i ser-ne parlats».

Per això, des UGT manifesta «profund rebuig» a l’atac que l'extrema dreta promou contra la cultura i la llengua pròpia de les Balears i fan una crida a totes les organitzacions, associacions, entitats i la ciutadania a «fer front als intents de callar, un cop més, la nostra veu i exigim que, qualsevol iniciativa que tingui com objecte la nostra llengua es faci des del consens i no des de posicions dogmàtiques i sectàries».