Vuit associacions empresarials envien una carta al Govern perquè modifiqui l'acord que limita l'arribada de creuers

PIMECO, AFEDECO, la Confederació Balear de Comerç, Restauració Mallorca CAEB, l'Associació Balear de Guies Turístics, Pro Guies Mallorca, l'Associació de Comerços Turístics de Palma (ACOTUP) i l'Associació de Majoristes i Comerços Turístics (AMICTUR) han reclamat al Govern, amb una carta, que modifiqui l'acord de limitar l'arribada de creuers. A més, demanen a les companyies de creuers que continuïn apostant per Mallorca.

Aquest acord amb les navilieres es va signar el 5 de maig de 2022. L'acord, que regula l'activitat per als pròxims cinc anys, contempla l'arribada a Palma de fins a tres creuers per dia, un d'ells megacreuer; és a dir, amb una capacitat superior als 5.000 passatgers. Així i tot, per al 2022, com que la majoria de reserves ja estaven sol·licitades i concedides, s'hi varen fixar 18 dies d'excepció, en els quals podien coincidir al port de Palma quatre creuers de manera simultània. Referent al nombre de creueristes, l'acord també estableix que, setmanalment, el total comptabilitzat no pot superar els 8.500.

Cal recordar que la Plataforma contra els Megacreuers va alertar que aquest acord és «insuficient», ja que consideren que la xifra que regula l'acord és «encara molt elevada per allò que la ciutat pot suportar, a nivell ambiental i de salut pública, quant a l'enorme contaminació d'aquests vaixells». A més, el passat mes de setembre, la Plataforma va denunciar que l'acord no s'estava complint ja que varen coincidir al port de Palma els creuers Celebrity Apex, MSC Seaview i Arvia. Les capacitats màximes d'aquests quant al nombre de passatgers i, segons dades oficials, són de més de 5.000 passatgers en el cas del MSC Seaview i de l'Arvia. La carta de les associacions empresarials

«2023 és el primer any en què es poden veure els efectes reals que ha suposat la limitació dels creuers al port de Palma, els anys anteriors -2020, 2021 i 2022- varen estar marcats per la pandèmia. Del gener al 31 de juliol del 2023 Palma ha rebut 212.000 creueristes menys que del gener al 31 de juliol del 2019. Aquesta xifra suposa gairebé un 18% menys. En el seu moment, ens varen dir que l'objectiu era una redistribució i no una disminució, cosa que no ha estat certa. Per això, demanam a les institucions implicades que modifiquin l'acord a què va arribar l'anterior Govern balear amb les navilieres que operen a Palma. Aquest acord no és una llei, és un acord basat en la bona voluntat, per la qual cosa si hi ha voluntat entre les parts es pot modificar sense cap problema. Les navilieres si no fan escala a Palma poden anar a un altre port, com la ciutat d'Alacant que ha duplicat els creueristes, a les navilieres no els afecta, nosaltres -comerciants, restauradors, guies, taxistes i un llarg etcètera- no ens en podem anar a altres ports.

Les navilieres porten un turisme de qualitat, familiar i amb una alta despesa turística que a més aposta per les tecnologies mediambientals i per la sostenibilitat. No cal demonitzar-les.

Aquesta temporada estival s'han tornat a registrar dades altíssimes de temperatura, fet que està canviat els hàbits tant dels residents com dels turistes. Això ha fet que baixés notablement el nombre de persones que han visitat la ciutat, només vénen els dies ennuvolats. D'aquesta manera, els creuers són imprescindibles per a l'activitat de la CIUTAT. No modificar la regulació que els limita seria nefast per a Palma.

Als que sostenen que han de continuar limitats els creuers volem posar de manifest que Palma és el segon centre històric catalogat més gran d'Europa. Al centre històric hi ha uns 4.500 comerços i uns 1.100 locals de restauració compta amb més de 100 patis emblemàtics, hotels, castell, catedral, més de 10 esglésies visitables, galeries d'art, museus i molts altres atractius turístics més. Per a una ciutat tan gran com Palma rebre creuers no suposa una quantitat important de persones. Per a demostrar-ho només cal dividir el nombre de creueristes que hi ha al port un dia normal entre els 5.600 locals que hi ha al centre de la ciutat. La xifra és baixa no arriba ni a 2 creueristes per comerç dia.

Actualment, amb la inflació que patim les empreses, l'augment de costos i la impossibilitat de traslladar als nostres clients la pujada de preus, la Fundació de les Caixes d'Estalvis (Funcas) han fet unes previsions amb canvis de patrons de comportament en el turisme, apunten a ajustaments a la despesa turística per persona, estades més curtes i desacceleració econòmica. El seu estudi preveu que disminuirà l'arribada de britànics, alemanys i nòrdics, que, de mitjana, gasten més. A més, les estades baixen de dues setmanes a 4-7 dies. Amb aquestes perspectives i incertesa, consideram que la limitació dels creuers s'ha de modificar.

Per tot això, demanem al Govern Balear que modifiqui l'acord de limitar l'activitat dels creuers. Palma necessita arribar com a mínim al nombre de creueristes del 2019.

I demanam a les companyies de creuers que continuïn apostant per Palma i per Mallorca. Per sobre de les informacions esbiaixades i incertes que intenten danyar la seva reputació una vegada i una altra, amb l'objectiu d'allunyar-los dels nostres ports i afavorir altres interessos, el sector empresarial i la majoria dels ciutadans els donam la benvinguda».