Plataforma Antiautopistes: «Volem un conveni ferroviari que ampliï i millori la xarxa existent, i no més convenis de carreteres»

La Plataforma Antiautopistes considera «molt positiu» que el Govern contempli la limitació de l'entrada de cotxes a Mallorca. No obstant això, assenyalen que afegir carrils o crear més infraestructura per al trànsit motoritzat és «una mesura en la direcció contrària i contradiu l'opinió d'experts en mobilitat».

La saturació que pateix l'illa, especialment intensa en els mesos d'estiu, exigeix adoptar «mesures decidides». La Plataforma apunta que enguany s'han produït col·lapses circulatoris en llocs com el túnel de Sóller o Deià, on resulta físicament impossible ampliar les infraestructures existents. Per això, consideren que «la solució no passa per consumir més territori en favor del vehicle motoritzat privat, com posa de manifest tota la doctrina científica».

Recentment s'ha publicat en la premsa local l'opinió de diversos experts del món acadèmic clarament contrària a les ampliacions d'infraestructures per al trànsit motoritzat. De fet, s'ha citat la frase de Lewis Mumford, sociòleg, historiador, filòsof de la tecnociència, filòleg i urbanista estatunidenc, en el sentit que «ampliar les infraestructures viàries és una solució comparable a combatre l'obesitat afluixant-se el cinturó».

Fins i tot en l'àmbit professional dels enginyers s'han aixecat veus advocant per alternatives no basades a recréixer les infraestructures. Recentment es va suscitar una polèmica important, en publicar-se un informe del Col·legi d'Enginyers de Camins d'Andalusia, Ceuta i Melilla, manifestant no veure sentit ni al tercer carril de l'AP-4 i ni al desdoblament de la N-IV davant la possible volta del peatge, i que la prioritat seria més transport públic sostenible: foment del tren i de plataformes reservades d'autobús. «Encara que aquestes tesis varen generar un gran rebuig en el nucli tradicional corporatiu i varen ser durament reprimides, varen iniciar un saníssim debat, posant de manifest que fins i tot en àmbits monolítics com en l'enginyeria de camins comencen a obrir-se esquerdes per part de professionals conscients que el desenvolupament sense límits ens aboca al precipici», ha explicat la Plataforma Antiautopistes.

«Això és especialment sagnant en llocs com Mallorca, on la limitació física del territori condiciona qualsevol vel·leïtat desenvolupista. Per tot això, exhortam el Consell de Mallorca a no enrocar-se en posicions contràries a l'esdevenir dels temps, i assumir que els plantejaments desenvolupistes en les infraestructures, lluny de resoldre el problema, suposen pegats i contribueixen a agreujar la situació», insisteixen.

Finalment, la Plataforma apunta que «és necessari, d'una vegada per sempre, afrontar-ho de manera realista i amb visió de futur. Així doncs, limitació del nombre de cotxes, sí, i ampliació de les infraestructures per a aquests, de cap manera. Volem un conveni ferroviari que ampliï i millori la xarxa existent, i no més convenis de carreteres, que ens han sumit en la greu situació en què ens trobam».