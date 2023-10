El 86% dels nostres lectors consideren que cal una gran mobilització contra la política lingüística del Govern

Clara majoria. El 86,78% dels nostres lectors consideren que cal una gran mobilització contra la política lingüística del Govern, ja que «cal aturar la persecució del català per part de PP i VOX». Per contra, el 13,22% dels lectors consideren que la política lingüística de l'Executiu és «la que varen triar els ciutadans a les urnes».

El Govern de Marga Prohens ja ha començat una nova croada contra el català. El pacte PP-VOX ja es deixa veure clarament amb l'eliminació del requisit de català a la sanitat i amb l'amenaça de poder llevar la llengua pròpia per a accedir a la funció pública.

A més, d'aquí poc ja es planteja la creació de l'Oficina de Llibertat Lingüística que gestionarà l'extrema dreta i que servirà per a materialitzar la persecució de la llengua catalana. Una oficina que, tot i el rebuig inicial del PP, servirà per imposar el castellà i perseguir els drets lingüístics dels catalanoparlants.

Al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma també s'ha començat a concretar la lluita contra la llengua catalana. Les dues institucions, governades per PP-VOX, han eliminat el domini .cat de les seves webs. A més, a l'Ajuntament de Calvià el pacte de l'extrema dreta planteja eliminar el català com a llengua vehicular.

Mentrestant, entitats com l'Obra Cultural Balear (OCB) han engegat una campanya per a conscienciar que el català no és el problema real de la sanitat, deixant en evidència que la llengua no és un problema per atreure professionals sanitaris. També han anunciat recursos d'inconstitucionalitat. Així, la societat es comença a organitzar per a fer front als atacs dels ultres.

Sigui com vulgui, de les respostes dels nostres lectors, es constata el malestar creixent de la ciutadania amb la persecució del català per part de PP-VOX. Un malestar que es pot concretar ben aviat amb mobilitzacions al carrer per defensar els drets lingüístics.