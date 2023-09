La campanya 'No i punt!' arriba a 58 festes populars per lluitar contra les violències sexuals

Durant aquests primers nou mesos de l'any, la campanya 'No i punt!' del Consell de Mallorca ha estat present a 58 festes populars celebrades a 42 municipis de l'illa –especialment durant els mesos d'estiu- el que suposa un increment important respecte a l'any passat, ja que el 2022 només varen ser 20 els punts d'informació que es varen posar a disposició dels ajuntaments.

En total, segons ha informat el Consell aquest dissabte, 2.744 persones – un 60% de les quals han estat dones- s'han acostat als punts d'informació, que són una eina de sensibilització i d'atenció directa. A més d'oferir materials de la campanya, també s'ofereix suport en cas d'una agressió masclista. De fet, s'ha intervingut a sis agressions sexuals des del punt d'informació, realitzant contenció i acompanyament emocional, i connectant a les víctimes amb els serveis de la xarxa.

D'altra banda, també s'han fet 34 formacions a 20 municipis, on s'ha format a 304 joves i a 136 persones que formen part de les Comissions de festes i personal tècnic dels Ajuntaments. Com a novetat, enguany també s'ha impartit formació a espais d'oci nocturn. Concretament, s'ha adaptat el Protocol d'intervenció a sis locals d'oci del municipi de Pollença on també s'ha traduït la cartelleria a altres idiomes per informar els clients que l'establiment està adherit a la campanya i que el personal està format i disposa d'un Protocol d'actuació.

El conseller de Presidència, Antoni Fuster, ha remarcat que «des del Consell estam satisfets amb la campanya. Moltes persones han expressat la seva seguretat amb la presència, la informació i la intervenció que s'ha fet des dels punts de 'No i Punt!', però també estam fent feina des de la Direcció Insular de Famílies per millorar i ampliar la campanya. L'ideal seria poder aconseguir l'any que ve una total participació dels municipis per a poder fer arribar a tota l'illa la reflexió sensibilitzadora d'un problema que està molt present en la societat. Una campanya que, volem recordar, va més enllà de les festes i de l'estiu perquè aquestes agressions es poden produir durant tot l'any. Hi estam fent feina».