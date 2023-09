El Col·legi de Metges expulsa una doctora que usava productes amb lleixiu o dissolvent industrial i feia vídeos amb els pacients

El Col·legi Oficial de Metges de les Balears (Comib) ha acordat l'expulsió provisional de la institució de la doctora Nadiya Popel per «infringir de manera reiterada» el Codi de Deontologia Mèdica.

Segons ha informat el Comib aquest dijous en una nota de premsa, el Col·legi va traslladar l'expedient a la Comissió d'Ètica i Deontologia perquè emetés el seu dictamen, que pot desembocar en l'expulsió definitiva de la col·legiada.

L'informe assenyala que Popel posa en risc la seguretat dels pacients per la utilització de productes com a lleixiu, aigua oxigenada o dissolvent industrial, sense base científica, no autoritzats, d'origen «poc clar», amb envasos amb l'etiqueta escrita a mà o elaborats de manera «casolana» com en el cas de l'anomenat 'ormus'.

A més, han assenyalat que incompleix l'adequada via d'administració, l'asèpsia en els procediments i els establiments on realitza els tractaments tampoc compleixen amb les mesures exigides.

D'altra banda, han indicat que la doctora Popel duu a terme publicitat de productes amb «suposades» propietats curatives, regeneratives i preventives, no secundats per estudis amb base científica demostrada i que no tenen l'aval de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), per a tractaments de melanomes metastàsics o tumors mamaris de gran grandària.

Tampoc concedeix el «degut respecte a la dignitat dels pacients en exposar en els vídeos la seva cara, el seu cos, la seva malaltia i la seva vulnerabilitat, fins i tot encara que hi hagués un consentiment per part dels pacients». Tot això és compatible amb una «finalitat propagandística revestida d'una aparença docent», han afegit.

D'altra banda, com a especialista en Medicina Familiar i Comunitària, «manca de la capacitació i les competències necessàries per a abordar el maneig i tractament del càncer i el relat descriptiu que fa de la malaltia i els procediments que utilitza estan allunyats del rigor científic que regeix la professió mèdica».

Així doncs, la seva expulsió porta amb si la prohibició absoluta de l'exercici de la medicina i la pèrdua dels drets inherents a la col·legiació. Per a la Junta Directiva del Comib, el seu reiterat comportament «no és conforme als valors ètics i deontològics de la professió mèdica».