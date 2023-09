CCOO valora «molt positivament» la reincorporació dels docents d'FP exclosos

La Federació d’Ensenyament de CCOO ha volgut remarcar aquest dijous que no és «indiferent a la greu situació del professorat d’FP que va ser exclòs per no tenir titulació universitària després de molts anys de servei i una gran experiència docent en àmbits molt concrets i, de vegades, de difícil cobertura per manca de professionals».

Per això, han assenyalat que la resolució que s’ha discutit aquest dijous «donarà resposta a aquest col·lectiu castigat». A més, CCOO ha presentat les esmenes necessàries perquè es doni compliment al punt 8 de l’Acord Marc signat el curs passat.

«La resposta que ens ha donat la Conselleria ha estat la incorporació immediata d'aquest professorat en aquest curs escolar, creant-se una borsa d’aspirants on estaran incorporats d'ofici els funcionaris interins que varen ser exclosos per no tenir les titulacions que se'ls hi exigien. El conseller s'ha compromès a cercar una solució per tal de donar estabilitat a aquest professorat fins la jubilació», ha explicat el sindicat.

Per altra banda, CCOO demana que a aquest col·lectiu, que passarà a ser personal laboral se li reconegui un complement que equipari el seu salari amb el dels altres docents que realitzen la mateixa tasca docent.

Finalment, la FECCOO remarca que continuarà exigint que es compleixin tot els punts de l’Acord Marc que estan previstos per aquest curs i així continuar millorant les condicions laborals del personal docent de les Illes Balears.