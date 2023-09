L'STEI denuncia que el Govern amplia l’estructura de funcionaris «a dit» a les conselleries

A partir d’ara, entre els directors generals i els funcionaris de concurs hi haurà dos funcionaris intermedis de lliure designació malgrat que la mesura no ha rebut el vot a favor de cap sindicat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals.

La Mesa Sectorial de Serveis Generals —sense cap vot a favor de la part social— ha aprovat aquest dimecres duplicar l’estructura de funcionaris «a dit» de diverses conselleries, ha denunciat l'STEI. Fins ara, per davall el director general hi podia haver com a màxim un escaló de comandament ocupat per un funcionari de lliure designació (designat «a dit»). A partir d’ara, per davall aquest funcionari «a dit», n’hi podrà haver un altre també designat de la mateixa manera. «El Govern del PP està teixint una estructura administrativa amb 'més jefes que indios'», remarquen des del sindicat.

Amb la modificació aprovada unilateralment per l’Administració, aquesta estructura desdoblada de personal de confiança començarà a ser una realitat a la Conselleria d’Hisenda i a la Conselleria de Presidència. A banda d’això, a la Mesa Sectorial també s’ha aprovat crear molts altres llocs de lliure designació, com un coordinador docent per a l’Escola d’Hoteleria (restringit a cossos docents) i multitud de nous llocs dotats amb centenars de milers d’euros a l’Advocacia de la CAIB.

L’STEI Intersindical demana al Consell de Govern que no aprovi aquestes modificacions. «L’estructura actual de les conselleries és fruit d’un consens entre els diferents governs i els sindicats que —en massa ocasions— resulta molt difícil de mantenir. Perquè realment, els qui treuen la feina són els de baix. El que s’ha de fer és dotar els llocs que realment es necessiten i posar-hi gent a fer feina!», han conclòs.