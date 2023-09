«La llengua catalana, com a pròpia del territori, és la contribució de Mallorca a la diversitat lingüística i cultural europea»

El Consell de Mallorca se suma a la iniciativa del Consell d’Europa i celebra el Dia Europeu de les Llengües per a «protegir el patrimoni lingüístic europeu i promoure el plurilingüisme i l’aprenentatge de llengües». Es tracta d’un dia per a commemorar la riquesa lingüística de la Unió Europea, que s’impulsa des de l’any 2001. «Les llengües són les ànimes de les diferents cultures i, alhora, els seus principals vehicles transmissors», ha destacat el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Per la seva part, la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha insistit en la importància de les llengües per a la humanitat: «Són part fonamental de les cultures i del patrimoni de cada un dels territoris europeus. La llengua catalana, com a pròpia del territori, és la contribució de Mallorca, juntament amb la resta de territoris on es parla, a la diversitat lingüística i cultural europea», ha remarcat.

Acte central del Dia Europeu de les Llengües

El Consell de Mallorca assisteix aquest dimarts horabaixa a l’acte central a les Balears d’aquesta commemoració, que organitza l’Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), en col·laboració amb la direcció general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament i l’Ajuntament de Llucmajor. Tendrà lloc a les 19 hores al claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor (c. De Fra Joan Garau, 2).

L’acte consistirà en una conferència a càrrec de Víctor Bargiela, membre del Grup de Lingüistes per la Diversitat, amb el títol 'La diversitat lingüística a Europa', seguida de l’actuació musical de la pianista Júlia Martínez Bevià i la violinista Catalina Sureda. L’acte també es podrà seguir en línia en directe aquí: