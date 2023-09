EIM: «Davant la nova ofensiva de la dreta espanyolista, hem de tornar als carrers amb més insistència i amb una estratègia de més llarga durada»

Divendres passat saltava la notícia de la proposta de Llei per la creació d'una 'Oficina de Libertad Lingüística' presentada i gestionada per l'extrema dreta espanyolista de VOX. Aquesta oficina fou un dels punts pactats amb el PP per tal d'aconseguir els vots favorables del partit ultradretà. Amb el redactat es confirma el que ja se sabia: vol ser un atac a la identitat i cultura mallorquina i illenca, i a la llengua catalana, l'única pròpia del país.

Ja són moltes les reaccions a aquest atac. Per la seva banda, l'Esquerra Independentista de Mallorca (EIM) ha volgut remarcar que el PP ha reaccionat «amb una teòrica indignació i posicionament en contra del redactat, al qual ja han anunciat que hi faran esmenes». No obstant això, assenyalen que, a falta de conèixer quines seran aquestes, «haver firmat un pacte amb VOX amb la inclusió de la creació d'aquesta oficina anti-mallorquina ja demostra quin serà el tarannà d'aquest Govern i aquest pacte: per una part, VOX farà d'ariet des de l'extrema dreta contra la cultura catalana, mentre que el PP mostrarà una cara teòricament regionalista i favorable a l'Estatut. Així, legitimarà les posicions i polítiques de l’espanyolisme ultradretà, tant a les seves pròpies files com a les del seu company de viatge VOX».

Des de l'Esquerra Independentista de Mallorca assenyalen que respondran «qualsevol atac contra la cultura i la llengua pròpies del nostre país. La llengua catalana, tot i els gestos formals i institucionals a espais estatals com el Congrés espanyol, està amenaçada tant per l'espanyolisme com per la globalització i el monocultiu turístic. L'ús quotidià del català descendeix tant en percentatge com en números absoluts, mentre que des de l'àmbit educatiu es troben amb recursos insuficients per fer front a una situació de cada vegada més desconeixement, i inclús odi, cap a la nostra llengua».

Per això, remarquen que el moviment popular i les organitzacions en defensa de la cultura i la llengua catalanes de Mallorca «hem de coordinar-nos i respondre a aquests atacs de forma conjunta. Els darrers 8 anys de pactes de progrés (i els darrers 16 de 24) no han contribuït a revertir la situació precària de la llengua. El Govern de José Ramón Bauzá, teòricament vençut als carrers i a les urnes, va rompre uns consensos sobre aquesta qüestió que ara el PP i VOX continuaran esqueixant. Els governs PSOE-MÉS-Podemos no han aconseguit avanços significatius i la societat civil ha afluixat en la seva pressió».

Ara, davant la nova ofensiva de la dreta espanyolista, apunten que «hem de tornar als carrers amb més insistència i amb una estratègia de més llarga durada. És hora de, no només resistir els embats de l’extrema dreta, sinó de plantejar nous consensos cap a una consideració de la nostra llengua, el català, com a vertadera llengua nacional. A la nostra illa i arreu dels Països Catalans».