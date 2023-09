El GOB i ANSE celebren el 50è aniversari amb l'acte '50 anys de lluita ecologista a la Regió Mediterrània'

Com el GOB Mallorca, l'Associació de Naturalistes del Sud-Est (ANSE) celebra enguany el seu 50è aniversari i ho celebraran conjuntament en un acte amb el títol '50 anys de lluita ecologista a la Regió Mediterrània'.

L'esdeveniment serà aquest dijous, 21 de setembre, a les 18.15 hores al Centre Flassaders, Palma. Es tracta d'una trobada per a «parlar del paper que ha tengut l'ecologisme en el disseny de l'escenari actual i reflexionar sobre els reptes actuals, així com la feina conjunta que tenim al davant, on la mar és la protagonista».