Catalunya commemora el 120 aniversari de Francesc de Borja Moll, coautor del 'Diccionari català-valencià-balear'

El 120 aniversari del naixement del lingüista menorquí Francesc de Borja Moll, coautor amb Antoni Maria Alcover de la monumental obra en deu volums 'Diccionari català-valencià-balear', és commemorat a Catalunya amb l'exposició 'Francesc de Borja Moll i la vigència dels mots', que romandrà oberta fins al 28 de setembre a la Biblioteca de Lletres de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB). La mostra inclou documents, imatges i volums relacionats amb la seva trajectòria.

Com a activitat complementària a l'exposició, dimarts 19 de setembre, a les 18.30 hores, a l'Aula Joan Maragall de l'Edifici Històric de la UB, tendran lloc dues conferències, a càrrec d'Antoni Mir, de la Institució Francesc de Borja Moll ('Fins al Moll de l'os') i de Maria-Pilar Perea, professora de la UB i curadora de les obres completes de Moll ('Francesc de B. Moll: encara més a prop'), sota la presidència del degà de la Facultat de Filologia i Comunicació, Javier Velaza. Dimecres 27, Maria-Pilar Perea conduirà dues visites guiades a l'exposició, a les 12 i a les 16 hores, amb entrada lliure.

Com han ressaltat des de la Institució Francesc de Borja Moll, el lingüista no fou tan sols el continuador de la tasca gegantina d'Antoni Maria Alcover, sinó també fundador de l'editorial del mateix nom, creada el 1934 i actualment continuada per la Nova Editorial Moll. Va fundar l'Obra Cultural Balear i va gestionar la mítica llibreria de Palma Llibres Mallorca, referent de la cultura en llengua catalana al llarg de decennis. Nova Editorial Moll ha publicat recentment el volum setè de les 'Obres completes' de Moll, al qual es rescaten les cobertes dels fascicles que integraren el 'Diccionari català-valencià-balear', amb informació de primer ordre que permet reconstruir la història del mateix 'Diccionari'.