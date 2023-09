Bombers i tècnics de l'Ibanat participen en la presentació d'un informe sobre la gestió dels grans incendis forestals

Bombers, tècnics de l'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) i educadors ambientals participaran el pròxim dijous en la presentació de la 'Declaració sobre la gestió dels grans incendis forestals a Espanya', que tendrà lloc al Jardí Botànic de Sóller.

En la presentació participaran el president de l'organització Tramuntana XXI, Joe Holles, i el patró de la Fundació Pau Costa i membre de la junta directiva de Tramuntana XXI, Luis Berbiela. Tot seguit, hi haurà petites ponències a càrrec del tècnic de Bombers de Mallorca Francisco Grimalt, la tècnica d'Emergències Empar Benlloch, l'educadora ambiental de l'Ibanat Antonia Llabrés i el cap de servei de Gestió Forestal, Joan Santana. També intervindrà el president de la Denominació d'Origen 'Oli de Mallorca', Joan Mayol, que parlarà de la gestió agroforestal activa com a «eina eficaç per a fer front als incendis».

Al llarg de sis mesos, més de 60 experts han treballat per a identificar les necessitats i compromisos més urgents que han de prendre's per a fer front als grans incendis forestals. El passat 15 de juny es van compartir les conclusions d'aquest treball simultàniament a Barcelona i al Museu de Ciències Naturals de Madrid.