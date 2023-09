SIAU: «No hi haurà un curs amb normalitat fins que no es canviïn les paraules per fets»

«Aquest dilluns comencen les classes amb tres anomalies que des de SIAU advertim impediran que puguem tenir un curs amb normalitat fins que no s'abordin políticament i complint amb els compromisos assolits», ha explicat el sindicat.

SIAU explica que primera afecta el Professorat Tècnic de Formació Professional que encara no ha obtingut resposta a les seves demandes. Per una banda, ens trobam amb els docents que expulsaren de la professió pocs anys abans de la seva jubilació, deixant-los en situació de precarietat absoluta, davant un món laboral on es fa molt complicat assolir un nou lloc de feina quan es té certa edat. Tampoc podem oblidar els docents a qui encara se'ls hi denega passar del grup A2 a l'A1, cobrant menys que la resta de companys, tot i desenvolupar els mateixos horaris i funcions. «Discriminacions que altres territoris foren capaços, dins el marc legal, de resoldre satisfactòriament», denuncien.

En segon lloc, no podem oblidar-nos dels docents, gran part d'ells amb dècades de serveis a les Illes Balears, que no han aconseguit plaça a cap dels processos d'estabilització ni oposicions ordinàries que s'han celebrat, però que continuen estant en frau de llei. «Volem que s'estabilitzi el 100% de personal en frau de llei, com també volem que s’indemnitzi a aquells que finalment no continuaran la seva relació laboral amb l'administració, així com fa l'empresa privada. A més a més, cal començar a treballar en les bases que marcaran els propers concursos de trasllats, per tal que en aquests no es distingeixi entre funcionariat de primera i de segona. Els i les docents hem suportat durant molts anys els abusos provinents de l'administració, com han reconegut els mateixos tribunals europeus. Ara, amb el nou concurs de trasllats, no permetrem que es doni cobertura a noves discriminacions laborals. Com ja diguérem, acudirem a la justícia tantes vegades com calgui», explica SIAU.

La tercera anomalia gira entorn dels expedients polítics contra sindicalistes de SIAU que varen iniciar càrrecs del PSOE que estaven en funcions, «'casualment' després d'haver perdut les eleccions autonòmiques». «El dia d'avui encara continuen obertes les causes polítiques contra representants dels treballadors. Mentre no es doni una solució política al conflicte engegat pels anteriors dirigents, no es respirarà un clima de normalitat. Volem fer un advertiment! Només hi ha dues possibles sortides al conflicte: la via de la judicialització (amb les corresponents conseqüències) o la del diàleg i el seny (deixant enrere les passades polítiques de la vergonya). Som conscients que actualment, dins Conselleria, hi treballa un gruix considerable de personal que va ser col·locat 'a dit' pels anteriors dirigents d'Educació, que es preveu mantinguin les seves funcions durant tot el curs 2023-2024; com també ho som que, entre aquest personal, alguns pressionen perquè la línia d'actuació no canviï respecte de la passada legislatura», remarquen.

SIAU ha sol·licitat una reunió amb el conseller per a tractar aquests tres aspectes clau i advertir que «no hi haurà un curs amb normalitat fins que no es canviïn les paraules pels fets».