CCOO diu que el curs ha començat amb moltes mancances i demana a la conselleria d'Educació «diàleg i concertació»

El sindicat Comissions Obreres CCOO) ha assenyalat una sèrie de mancances amb les quals ha començat a aquest curs escolar i demana a la Conselleria «diàleg i concertació» per resoldre-les quan abans.

En primer lloc assenyalen «La manca de professorat a secundària d’algunes especialitats i en algunes zones geogràfiques és una preocupació que s’ha d’abordar de manera efectiva per garantir una educació de qualitat».

Una altra dificultat d'aquest principi de curs és, explica CCOO, «la que afronten els docents que no tenen on viure o que han de viure situacions humiliants, com per exemple viure en un alberg, per no tenir un lloc digne on habitar quan se’ls desplaça a una altra illa, sobretot a Menorca, Eivissa i Formentera».

El sindicat també destaca que «els canvis normatius tornen a ser el maldecap dels docents que comencen el curs sense tenir clara la normativa d’avaluació i qualificació» i recorden que «el curs passat ja ens vàrem haver d’adaptar a correcuita als nous currículums i la nova llei educativa i ara ens trobem que els canvis que se proposen des de la Conselleria no reflecteixen les demandes dels docents i no redueixen la seva càrrega burocràtica». «La tasca principal dels docents és d’atenció a l’alumnat i no hauria de ser administrativa» reblen des de la central sindical.

«Des del CCOO volem reiterar la nostra preocupació pels docents de FP que han estat expulsats de les llistes per no tenir una titulació. Insistim en que és possible trobar una solució tal i com s’ha fet a altres Comunitats Autònomes i emplacem a la Conselleria a negociar-la amb els sindicats de manera immediata tal com es va acordar a un dels punts de l’acord marc» també diuen.

Finalment, el sindicat explica que «continuam amb la necessitat d’implementar un pla de climatització urgent per garantir les condicions de temperatura adequades a les aules i un entorn propici per a l’aprenentatge».

Per tot això, des de CCOO demanen a la Conselleria «diàleg i concertació amb les meses sectorials de l’ensenyament públic i concertat per tal de portar endavant, de forma negociada, les millores que necessita el nostre sistema educatiu».